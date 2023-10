Ależ znalezisko!

Andrzej z Plutycz na zdjęciu z młodości. To naprawdę on? Złośliwy komentarz Jarka

vera 3:39

Rolnicy. Podlasie. Ależ odkrycie! Andrzej z Plutycz podczas demontażu ganka znalazł stare zdjęcia ze szkoły podstawowej. Jak kiedyś wyglądał młody celebryta z Plutycz? Musicie to zobaczyć! I jeszcze ten komentarz Jarka. Co na to Andrzej?