Rolnicy. Podlasie. Zmiany w życiu Andrzeja z Plutycz. Produkcja wydała komunikat

W Plutyczach Andrzej wyznacza Gienkowi i Sławkowi nowe zadanie. Rolnicy, wyposażeni w paliki do grodzenia pastwisk, ruszają na nowo wydzierżawione pole, aby oznaczyć miejsca, w których zalegają kamienie. Andrzej przyjeżdża tam ładowarką i tłumaczy, że oczyszczanie pola jest niezbędne, by w przyszłym sezonie nie uszkodzić maszyn rolniczych. Po drodze Gienek i Sławek spotykają turystkę uprawiającą nordic walking, która dzieli się z nimi zaletami spacerów z kijami. Gdy pole zostaje już dokładnie przejrzane, bohaterowie ładują kamienie do ładowarki – praca żmudna, ale konieczna przed zimą.

Tymczasem w Bronowie Agnieszka i Jarek postanawiają przyuczyć swojego ogiera Grama do pracy w zaprzęgu. Choć koń ma za sobą próbę dzielności, dotąd nie był zaprzęgany do wozu. Do pomocy przyjeżdżają Jurek – ojciec Agnieszki, oraz Marek i Darek. Tylko wspólnymi siłami można bezpiecznie przeprowadzić naukę, bo nikt nie wie, jak zwierzę zareaguje na nowe doświadczenie. Na początku Gram ciągnie dużą oponę od ciągnika, a gdy zda test, zostaje zaprzężony do wozu. Ku radości wszystkich okazuje się spokojnym i pojętnym koniem, który doskonale radzi sobie w nowej roli.

W Kizielanach Mateusz i Dominik z ojcem zajmują się budową przejazdu przez rów melioracyjny. Nowa droga ma umożliwić im bezpośredni dojazd na pole, bez konieczności objazdów przez cudze grunty. Zanim jednak przystąpią do prac, pomagają Justynie i Halinie zwinąć wielkie plandeki, którymi przykryta była kukurydza. Następnie ruszają na miejsce budowy. Tam wycinają drzewa i krzewy zarastające rów, a potem układają betonowe przepusty pozyskane z odzysku. Dzięki temu powstaje nowy, solidny przejazd, który ułatwi im codzienną pracę w gospodarstwie.

Premiera opisywanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę 19 października o godzinie 20 na Fokus TV.