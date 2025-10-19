Rolnicy. Podlasie. Zmiany w życiu Andrzeja z Plutycz. Produkcja wydała komunikat

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-19 8:52

Nowy odcinek popularnego serialu dokumentalnego „Rolnicy. Podlasie” zabierze widzów do trzech miejscowości – Plutycz, Bronowa i Kizielan. Bohaterowie programu przygotowują się na jesienną słotę, a przy okazji podejmują codzienne, często wymagające prace w gospodarstwie. Premiera odcinka już w niedzielę o godz. 20 w Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Zmiany w życiu Andrzeja z Plutycz. Produkcja wydała komunikat

i

Autor: Fokus TV/ Materiały prasowe

W Plutyczach Andrzej wyznacza Gienkowi i Sławkowi nowe zadanie. Rolnicy, wyposażeni w paliki do grodzenia pastwisk, ruszają na nowo wydzierżawione pole, aby oznaczyć miejsca, w których zalegają kamienie. Andrzej przyjeżdża tam ładowarką i tłumaczy, że oczyszczanie pola jest niezbędne, by w przyszłym sezonie nie uszkodzić maszyn rolniczych. Po drodze Gienek i Sławek spotykają turystkę uprawiającą nordic walking, która dzieli się z nimi zaletami spacerów z kijami. Gdy pole zostaje już dokładnie przejrzane, bohaterowie ładują kamienie do ładowarki – praca żmudna, ale konieczna przed zimą.

Tymczasem w Bronowie Agnieszka i Jarek postanawiają przyuczyć swojego ogiera Grama do pracy w zaprzęgu. Choć koń ma za sobą próbę dzielności, dotąd nie był zaprzęgany do wozu. Do pomocy przyjeżdżają Jurek – ojciec Agnieszki, oraz Marek i Darek. Tylko wspólnymi siłami można bezpiecznie przeprowadzić naukę, bo nikt nie wie, jak zwierzę zareaguje na nowe doświadczenie. Na początku Gram ciągnie dużą oponę od ciągnika, a gdy zda test, zostaje zaprzężony do wozu. Ku radości wszystkich okazuje się spokojnym i pojętnym koniem, który doskonale radzi sobie w nowej roli.

Czytaj też: Andrzej z Plutycz szukał żony, a teraz? "Nowy etap w życiu". Jasna deklaracja gwiazdora serialu Rolnicy. Podlasie

W Kizielanach Mateusz i Dominik z ojcem zajmują się budową przejazdu przez rów melioracyjny. Nowa droga ma umożliwić im bezpośredni dojazd na pole, bez konieczności objazdów przez cudze grunty. Zanim jednak przystąpią do prac, pomagają Justynie i Halinie zwinąć wielkie plandeki, którymi przykryta była kukurydza. Następnie ruszają na miejsce budowy. Tam wycinają drzewa i krzewy zarastające rów, a potem układają betonowe przepusty pozyskane z odzysku. Dzięki temu powstaje nowy, solidny przejazd, który ułatwi im codzienną pracę w gospodarstwie.

Premiera opisywanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę 19 października o godzinie 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie: Andrzej ostro do ojca. Przykre sceny przed wyjazdem na pole
11 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNICY. PODLASIE
PLUTYCZE