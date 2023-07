Rowerzysta nie żyje. Tragiczny wypadek na Suwalszczyźnie

Suwałki. Agresywna 18-latka w autobusie. Najpierw zrobiła to, a potem wpadła w furię. Pasażerka poszkodowana

Tragiczny wypadek w powiecie suwalskim. We wtorek na drodze wojewódzkiej numer 653 (wieś Przebród) doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez kierowcę samochodu marki opel zafira. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca Opla, jadąc przez Przebród w kierunku Suwałk, potrącił na przejściu dla pieszych rowerzystę - informuje Eliza Sawko z KMP w Suwałkach. Mężczyzna zmarł na miejscu. Kierowca opla był trzeźwy, ale pobrano mu krew do badań.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.

