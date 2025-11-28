Rozpoczął się "post filipowy". Kogo dotyczy i na czym polega?

W piątek 28 listopada wierni Kościoła prawosławnego w województwie podlaskim wchodzą w okres postu filipowego. To jeden z najważniejszych momentów poprzedzających Boże Narodzenie w tradycji wschodniej. Trwa on do 6 stycznia, kiedy przypada Wigilia według kalendarza juliańskiego.

Czym jest post filipowy?

Nazwa wywodzi się od apostoła Filipa – to właśnie następnego dnia po jego wspomnieniu rozpoczyna się okres wyrzeczeń. Post filipowy ma przygotować wiernych do świąt Narodzenia Pańskiego zarówno duchowo, jak i fizycznie. W tradycji prawosławnej to czas modlitwy, skupienia i pracy nad sobą. Duchowni podkreślają, że ograniczenia żywieniowe są tylko jednym z elementów, a istotą pozostaje wewnętrzna przemiana.

Zasady postu

Wierni ograniczają spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego – choć stopień wyrzeczeń może być różny w zależności od praktyki parafialnej i indywidualnych ustaleń. Cerkiew zachęca, by w czasie postu odstawić mięso oraz nabiał. W ostatnim tygodniu można również zrezygnować z ryb. Kluczowa pozostaje jednak idea umiaru, rezygnacji z nadmiaru i świadomego przygotowania się do świątecznego okresu.

Najwięcej wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego mieszka w województwie podlaskim. W Narodowym Spisie Powszechnym z 2021 roku, gdzie pytanie o wyznanie było dobrowolne, przynależność do Kościoła prawosławnego zadeklarowało niespełna 151,7 tys. osób.