W dwunastym sezonie BiKeRa, w granicach Białegostoku, użytkownicy mają do dyspozycji 55 stacji rowerowych i 550 rowerów, w tym 470 rowerów standardowych, 50 rowerów z fotelikiem do przewożenia dzieci, 10 rowerów typu tandem i 20 rowerów dziecięcych. - Białostoczanie lubią i korzystają z BiKeRów. Potwierdzają to nie tylko głosy rowerzystów, ale także liczba wypożyczeń – tylko w ubiegłym sezonie miejskie rowery wypożyczono prawie 375 tys. razy, a do społeczności BiKeRa dołączyło blisko 9 tys. nowych użytkowników. W systemie zarejestrowanych jest obecnie ponad 85 tys. osób - powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Sieć rowerowa BiKeR obejmuje również gminy: Choroszcz (2 stacje), Juchnowiec Kościelny (2 stacje), Supraśl (1 stacja), Grabówka (1 stacja) i Wasilków (3 stacje). Na terenie tych gmin znajdują się dodatkowe rowery – w sumie 84. W ramach całego systemu aglomeracyjnego BiKeR, użytkownicy mają do dyspozycji łącznie 64 stacje i 634 rowery.

Zobacz też: Dzieci będą miały nowe miejsce do zabawy. W Białymstoku powstaje piękny plac zabaw

Za organizację, zarządzanie i eksploatację sieci BiKeR odpowiada firma Nextbike Polska. Rowery standardowe, tandemy i rowery dla dzieci można wypożyczać i zwracać na wszystkich stacjach BiKeR. Lokalizacje rowerów można sprawdzić na stronie systemu oraz w aplikacji mobilnej. Wypożyczenie roweru możliwe jest za pomocą aplikacji mobilnej oraz karty zbliżeniowej (np. miejskiej, bankomatowej).

Czytaj też: W Białymstoku ruszył sezon na hulajnogi. Użytkownicy bez wyobraźni, parkują byle gdzie. Piesi tracą cierpliwość

Zasady korzystania z BiKeRa

Limit bezpłatnego czasu korzystania z roweru miejskiego to pierwsze 25 minut wypożyczenia. Na stacjach BiKeR nie ma urządzeń dokujących. Zamknięcie roweru przy zwrocie następuje przy pomocy „blokady O-lock”, która jest na tylnym kole. Rower zwróci się automatycznie po zamknięciu blokady. Rowery można pozostawiać w dowolnym miejscu strefy (za dodatkową opłatą 10 zł). Ważne, aby pozostawiać rowery w miejscach ogólnodostępnych i aby zwrócony rower nie zagrażał innym użytkownikom drogi. Jeśli wypożyczymy rower pozostawiony poza stacją, a zwrócimy go na stacji, Nextbike doładuje nasze konto dodatkowymi 2 zł na przejazdy.

Białystok. Koszmarne zderzenie rowerzystów. Obaj trafili do szpitala Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.