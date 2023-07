Białostoczanie pokochali hulajnogi elektryczne. Dużą popularnością cieszą się jednoślady, które można wypożyczać przez aplikację Bolt. Mimo że firma wyraźnie przypomina swoim użytkowników o zasadach korzystania z jednośladów, to część białostoczan ich nie przestrzega, zwłaszcza jeżeli mówimy o zasadach parkowania. Coraz częściej można zobaczyć hulajnogi zaparkowane na środku chodnika, przed wejściem do bloku, obok schodów itd. O ile osoba zdrowa może ominąć taką przeszkodę lub przestawić hulajnogę w inne miejsce, to osoba niewidoma, niedowidząca lub poruszająca się na wózku może mieć ogromny problem.

"Przecież można ominąć"

Problem źle zaparkowanej hulajnogi został niedawno poruszony na osiedlowej grupie zrzeszającej mieszkańców osiedla Zielone Wzgórza. Część osób bagatelizuje problem, bo "przecież można ominąć". - Ale jakby szła matka z wózkiem i auto byłoby zaparkowane tak, że ciężko po chodniku przejść, to lincz byłby na kierowcę - zwraca uwagę Julia. - A jak stawiają hulajnogi na środku chodnika, na środku ścieżki rowerowej, pod samym wejściem do klatki - to co to za problem... no tak, bo osoby niewidome, na wózku, starsze lub rowerzyści na ścieżkach sobie przestawią - ironizuje internautka.

Bolt nieustannie uczula swoich użytkowników, co do zasad parkowania. Przed wypożyczeniem hulajnogi pojawia się następujący komunikat: "Parkuj odpowiedzialnie. Proszę zaparkuj hulajnogę przy ścianie lub w pobliżu stojaka rowerowego. Upewnij się, że zaparkowana hulajnoga nie blokuje ścieżki, wejścia do budynku, dróg ewakuacyjnych ani zejścia do metra". Niestety, jak pokazują przykłady z naszej galerii, z przestrzeganiem tych zasad jest w Białymstoku różnie.

Źle zaparkowana hulajnoga? Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia

- Wszystkie przypadki dotyczące naruszeń przepisów o zatrzymaniu i postoju pojazdów, w tym hulajnóg elektrycznych mogą być zgłaszane Straży Miejskiej w Białymstoku - powiedziała nam Marta Rybnik ze Straży Miejskiej w Białymstoku. - W zależności od okoliczności, ujawnionych na miejscu zdarzenia podejmowane są stosowne działania oraz środki przewidziane prawem, w tym wszczynane są czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, których dopuszczają się użytkownicy hulajnóg elektrycznych - dodaje. Rybnik podkreśla, ze w przypadku zgłoszeń informowani są również "operatorzy sieci hulajnóg w celu niezwłocznego usunięcia ujawnionych nieprawidłowości."

- Ja też uważam - napisała internautka Julia - że niektórym brakuje wyobraźni i nie rozumieją, że nie każdy jest na tyle sprawny, nie każdy spodziewa się przeszkody na ścieżce, że może to doprowadzić do nieprzyjemnej sytuacji.

