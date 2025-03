Podlaski Bon Turystyczny. Zobacz, na jakie zniżki mogą liczyć turyści odwiedzający województwo podlaskie

"Z glutami do pasa"

Główny cel tego bonu to wsparcie turystyki w regionie w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią. Od lata 2021 r. przy tej granicy trwa wywołany przez stronę białoruską kryzys migracyjny. Turystyka jest jedną z branż, która ponosi skutki tej sytuacji. Operatorem bonu jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT).

Dla kogo jest Podlaski Bon Turystyczny?

Bon będzie dofinansowaniem dla osób spoza województwa podlaskiego, które będą korzystać z uczestniczących w programie polach kempingowych, kamperowych, pensjonatach, hotelach kategoryzowanych gwiazdkami. W zależności od rodzaju tego noclegu kwota wsparcia w ramach bonu będzie wynosić - jak podał urząd marszałkowski - od 200 do 400 zł. Turysta będzie otrzymywał bon na numer telefonu. Bon będzie dopłatą do co najmniej dwóch noclegów w obiektach, które będą uczestniczyć w programie.

