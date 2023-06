Rybniki. Tragiczny wypadek na DK 8. Bus zderzył się z cysterną. Jedna osoba nie żyje

Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 8. Na wysokości miejscowości Rybniki (pow. białostocki) cysterna zderzyła się z busem. Do tego zdarzenia doszło we wtorek (13.06) około godz. 17.30. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca busa z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z cysterną jadącą w kierunku Białegostoku - informuje zespół prasowy podlaskiej policji. Kierowca busa zginął. Mężczyzna podróżował z kobietą, która trafiła do szpitala. - Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do późnego wieczora. Objazd z Augustowa na DK61 w kierunku Grajewa - informują policjanci.

