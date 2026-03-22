Rząd przedłuża obostrzenia na granicy z Białorusią. MSWiA z jasnym komunikatem

Adrian Teliszewski
2026-03-22 16:08

W niedzielę, 22 marca podjęto decyzję o przedłużeniu o kolejne 60 dni czasowego zakazu składania wniosków o ochronę międzynarodową na odcinku granicznym z Białorusią. Wschodni kraniec naszego państwa od dłuższego czasu pozostaje jednym z najbardziej zapalnych miejsc w Europie. Od wybuchu kryzysu migracyjnego w 2021 roku, na tym terenie stale dochodzi do prób łamania prawa i nielegalnego przekraczania zasieków.

  • Zakaz ubiegania się o ochronę międzynarodową bezpośrednio na białoruskiej granicy został wydłużony o 60 dni, licząc od 22 marca 2026 roku.
  • Funkcjonariusze Straży Granicznej odrzucają dokumenty od cudzoziemców, którzy starają się przedostać do Polski niezgodnie z prawem, biorąc udział w wojnie hybrydowej.
  • Podejmowane kroki służą zabezpieczeniu zewnętrznych rubieży Rzeczypospolitej oraz Unii Europejskiej przed przestępczością, obejmującą brutalne ataki na mundurowych oraz zorganizowane próby niszczenia zapór.

Decyzja MSWiA w sprawie granicy z Białorusią

Podstawową przyczyną utrzymania obostrzeń pozostaje nieprzerwana operacja hybrydowa, za którą obwiniane są władze w Mińsku. Akcja ta opiera się na inspirowaniu brutalnych szturmów na zabezpieczenia graniczne, napaściach na polskie służby oraz jawnym asystowaniu białoruskich mundurowych podczas tych incydentów. Obcokrajowcy, kuszeni wizją bezproblemowego wjazdu do państw zachodnich, stanowią żywą broń w rękach reżimu, której celem jest destabilizacja tej części kontynentu i szantażowanie Warszawy oraz Brukseli. Resort spraw wewnętrznych i administracji zwraca uwagę, że problem obejmuje konkretne zjawiska.

„organizowania agresywnych prób forsowania granicy, ataków na naszych funkcjonariuszy, a także wsparcia białoruskich służb w tych działaniach”.

Utrzymanie obowiązujących rygorów stanowi bezpośrednią reakcję na niesłabnące niebezpieczeństwo w strefie przygranicznej. Celem tego posunięcia jest zagwarantowanie spokoju obywatelom zamieszkującym tereny przygraniczne, a także mundurowym służącym w szeregach Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji.

- Straż Graniczna nie przyjmuje wniosków od osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę w ramach hybrydowej operacji - poinformowało MSWiA.

Sonda
Czy wierzysz, że Polska poradzi sobie z nielegalną migracją z Białorusi?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRANICA BIAŁORUSKA
STRAŻ GRANICZNA
MIGRANCI