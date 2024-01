Czołowe zderzenie samochodów. Kobieta i 3-letnie dziecko trafili do szpitala

To kolejna taka sytuacja na granicy. Raport Straży Granicznej z granicy polsko-białoruskiej

Suwałki. Policjant zagadał do 33-latka. "Natychmiast zatrzymał swój samochód"

W środę (10.01) w okolicach miejscowości Rzepniki (pow. białostocki) doszło do poważnego wypadku, w których została ranna 31-letnia kobieta oraz 3-letniego dziecko. Było to około godz. 11. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-letnia kierująca audi z nieustalonych przyczyn wjechała w citroena, którym kierował 33-latek i w wyniku zderzenia zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z subaru, kierowanym przez 35-latka - informuje Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji. Do szpitala trafiła 31-letnia pasażerka subaru wraz z 3-letnim dzieckiem. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.