W miniony weekend w Bielsku Podlaskim kilku mężczyzn pobiło obywatela Ukrainy oraz jego matkę. Do zdarzenia doszło po zmroku, w pobliżu ogródka piwnego w centrum miasta. - Po przyjeździe policjantów okazało się, że część uczestników uciekła. Mundurowi ustalili, że pomiędzy pokrzywdzonym a jednym z napastników doszło do wymiany zdań. Następnie agresor wraz ze swoimi kolegami zaczęli bić pięściami pokrzywdzonego, po czym go przewrócili i kopali - informuje oficer prasowy KPP w Bielsku Podlaskim. Na pomoc zaatakowanemu 20-latkowi ruszyła jego matka, która również stała się celem agresywnych bielszczan. - Interweniujący policjanci zatrzymali na miejscu jednego z agresorów, nietrzeźwego 33-letniego bielszczanina. Po analizie zapisu z pobliskiego monitoringu, śledczy ustalili przebieg zdarzenia oraz pozostałych agresorów. Dwa dni później w ręce mundurowych wpadli kolejni podejrzani, 42-latek oraz jego 21-letni syn - dodaje oficer prasowy. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

