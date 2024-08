i Autor: Pixabay Zdj. ilustracyjne.

Projekt budżetu obywatelskiego

Schronisko dla zwierząt w Białymstoku będzie mieć lecznicę. Ruszył przetarg

Władze miasta ogłosiły przetarg na budowę lecznicy weterynaryjnej z gabinetem zabiegowym i szpitalem, która powstanie w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku. Projekt to pomysł zgłoszony przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego. Ma on poprawiać warunki opieki nad zwierzętami.