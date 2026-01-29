Siarczyste mrozy i burze śnieżne. Zima kontratakuje. W tych regionach będzie najgorzej

Amerykańskie modele prognozują dalszy ciąg zimy w Polsce w najbliższych tygodniach.

Po krótkiej odwilży wracają silne mrozy, szczególnie na wschodzie kraju.

Temperatury nocami mogą spadać nawet poniżej -20°C, a w dzień utrzymywać się około -10°C.

Zachód i południe Polski mogą szybciej odczuć ocieplenie i powrót dodatnich wartości.

Pierwsza połowa lutego ma być zmienna: mróz i odwilż będą się przeplatać.

Zima może odpuścić dopiero w ostatniej dekadzie lutego.

Amerykańska prognoza pogody dla Polski. Kiedy zima wróci do kraju? Gdzie będzie najgorzej? Jak podaje portal Twojapogoda.pl, po krótkiej odwilży do kraju ponownie napłynie lodowate powietrze. Najzimniej ma być na wschodzie, gdzie nocami i o porankach temperatura może spadać nawet poniżej -20 stopni. Również w dzień mróz będzie odczuwalny, bo słupki rtęci mogą nie przekroczyć -10 stopni. Z prognoz amerykańskiego modelu GFS wynika, że zachodnia i południowa część Polski może przejść ten epizod łagodniej.

Pierwsza połowa lutego ma jednak upłynąć pod znakiem zmiennej walki zimy z odwilżą. Do Polski będą naprzemiennie docierać arktyczne masy powietrza oraz cieplejsze prądy znad Atlantyku i północnej Afryki. Do połowy miesiąca nie widać jeszcze definitywnego końca zimy. Drugi tydzień lutego ma przynieść słabsze fale chłodu, a dodatnie temperatury częściej pojawią się na południu i zachodzie kraju.

Inaczej sytuacja może wyglądać na północy i wschodzie. Tam zima ma być bardziej surowa, śnieg nadal będzie zalegał, a mróz częściej utrzyma się przez większą część doby.

Synoptycy zwracają uwagę, że ocieplenia mogą wiązać się z ryzykiem intensywniejszych opadów śniegu. Szczególnie wtedy, gdy nad Polskę dotrą niże z południa Europy niosące dużą wilgoć. W takich warunkach możliwe są śnieżyce, a nawet burze śnieżne.