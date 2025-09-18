18 września 1997 roku zmarł sierżant Dariusz Konarzewski, funkcjonariusz Komisariatu Policji w Tykocinie Komendy Rejonowej Policji w Białymstoku. Miał 40 lat. Dzień wcześniej, 17 września, podczas sprawdzianu sprawności fizycznej nagle zasłabł w trakcie biegu. Stracił przytomność, a po przewiezieniu do szpitala stwierdzono u niego wylew krwi do mózgu.

Policjant z powołania

Dariusz Konarzewski urodził się w 1957 roku. Do Policji wstąpił 16 grudnia 1992 roku, obejmując stanowisko w Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Od samego początku wyróżniał się sumiennością i oddaniem służbie.

W 1993 roku ukończył kurs podstawowy w Ośrodku Szkolenia Policji w Szczecinie. Trzy lata później, w 1996 roku, zdobył kwalifikacje podoficerskie w Szkole Policji w Słupsku, co otworzyło mu drogę do dalszego rozwoju i jeszcze większej odpowiedzialności w służbie.

Służba w Tykocinie

Od 1993 do 1997 roku pełnił obowiązki policjanta w Komisariacie Policji w Tykocinie. Był ceniony przez przełożonych i kolegów za odwagę, zdyscyplinowanie oraz zdecydowanie. Wielokrotnie nagradzany, dawał przykład rzetelności i profesjonalizmu.