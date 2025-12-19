Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku znalazły się na trasie ogólnopolskiej inicjatywy „IGNIS – Polska sięga gwiazd”. BIałystok był 16. przystankiem cyklu spotkań z dr. Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, polskim astronautą projektowym Europejskiej Agencji Kosmicznej, który odwiedza uczelnie w całym kraju, opowiadając o swoim locie w kosmos, badaniach na orbicie oraz polskim wkładzie w rozwój sektora kosmicznego.

Spotkanie odbyło się w Auli Magna Pałacu Branickich. Wzięli w nim udział m.in. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki, wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, marszałek województwa Łukasz Prokorym, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, rektorzy białostockich uczelni oraz studenci. Celem trasy „IGNIS – Polska sięga gwiazd” jest popularyzowanie polskich badań kosmicznych i nowoczesnych technologii orbitalnych. Cykl rozpoczął się w październiku na Politechnice Warszawskiej, a zakończy się 19 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas spotkania w Białymstoku astronauta wygłosił wykład, zaprezentował eksperymenty realizowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz odpowiadał na pytania uczestników.  Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski przypomniał, że podczas pobytu na ISS od 25 czerwca do 15 lipca przeprowadził trzynaście eksperymentów przygotowanych przez naukowców z polskich uczelni. Dotyczyły one m.in. wpływu warunków kosmicznych na florę jelitową i odporność człowieka, zachowania mikroorganizmów oraz właściwości nowych nanomateriałów. Nagranie spotkania w Pałacu Branickich jest dostępne na kanale Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

