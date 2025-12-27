Śmierć 18-latka pod dyskoteką. Nowe ustalenia po tragedii w Wnorach-Wiechach

Prokuratura przekazała nowe informacje w sprawie tragicznej śmierci 18-letniego mężczyzny, którego znaleziono przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy. Do zdarzenia doszło w piątek 26 grudnia tuż przed godziną 2 w nocy. Nastolatek leżał przed lokalem z obrażeniami głowy. Pomimo szybkiej interwencji służb ratunkowych jego życia nie udało się uratować.

Na miejsce skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Lekarze stwierdzili zgon 18-latka. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali dwóch 21-latków, którzy trafili do aresztu. W sobotę (27.12) przeprowadzono sekcję zwłok nastolatka. Jak poinformowała prokuratura, wstępna opinia biegłego wskazuje na uraz głowy jako bezpośrednią przyczynę śmierci. - Bez uszkodzenia kości czaszki, w postaci obustronnych krwiaków podtwardówkowych, w wyniku upadku na twarde podłoże i następowym obrzękiem mózgu - powiedziała dla TVN 24 Dorota Leszczyńska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Łomży. Ustalono, że przed klubem doszło do bójki.

Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku bójki ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jest to czyn zagrożony karą od 5 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Śledczy wyjaśniają dokładny przebieg zdarzeń oraz okoliczności, w jakich doszło do upadku 18-latka.