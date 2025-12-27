Śmierć 18-latka przed dyskoteką. Policja zatrzymała dwie osoby

zgłoszenie wpłynęło tuż przed godz. 2:00 w nocy

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek 26 grudnia w nocy w miejscowości Wnory-Wiechy (powiat wysokomazowiecki). Tuż przed godziną 2:00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące młodego mężczyzny leżącego przed dyskoteką. Z informacji przekazanych służbom wynikało, że miał on obrażenia głowy. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 18-latka nie udało się uratować. Lekarze stwierdzili zgon na miejscu zdarzenia.

W związku z tą sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Zostały one przewiezione do policyjnego aresztu, gdzie trwają dalsze czynności. - Na obecnym etapie prowadzonych czynności to jedyne informacje jakie możemy przekazać - powiedział młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik KWP w Białymstoku.

Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratury. Wyjaśniane są dokładne przyczyny śmierci 18-latka oraz przebieg zdarzeń, do których doszło przed lokalem.