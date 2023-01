Nie żyje Joanna Głuszek. Białostoczanka zmarła w sobotę (14 stycznia) z powodu choroby nowotworowej. Kobieta była zaangażowana w wiele społecznych inicjatyw, była aktywistką i wolontariuszką, należała m.in. do Tęczowego Białegostoku i Fundacji Ocalenie. Współorganizowała pierwszy białostocki Marsz Równości. - W sobotę o godzinie 20:40 odeszła Joanna Głuszek, członkini naszego stowarzyszenia, zaangażowana aktywistka i edukatorka, a przede wszystkim wspaniała koleżanka. Asia od ponad roku zmagała się z nowotworem, o czym otwarcie pisała m.in. na swoim Instagramie. Osoby członkowskie Tęczowego Białegostoku pogrążone są w smutku i wysyłają najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i mężowi Asi - czytamy w pożegnalnym wpisie stowarzyszenia.

Asię pożegnał także Uniwersytet w Białymstoku, którego zmarła 32-latka była absolwentką. - W latach 2009–2014 studiowała filologię polską; w latach 2012–2014 kulturoznawstwo; członkini Koła Naukowego Polonistów. Była osobą obdarzoną niespotykanym intelektem i wrażliwością. Zapamiętamy ją jako osobę wyjątkową, barwną, odważną, otwartą na potrzeby innych, z niezwykłą pasją do życia. Odeszła zbyt wcześnie - czytamy na stronie UwB.

Niedawno wzięła ślub. "Tydzień temu pierwszy raz obudziłam się jako żona"

Kobieta relacjonowała walkę z chorobą na swoim profilu na Instagramie. Ostatni wpis Asi pojawił się 24 grudnia 2022 roku. Czytając go łzy same napływają do oczu: "Wesołych świąt lub pogodnego urlopu zimowego życzę znów z domu, a nawet z łóżka. Od dwóch miesięcy tak wyglądają moje dni, nie licząc pojedynczych przypływów energii, które wówczas staram się jakoś uczcić (krótki spacer, książka w czytelni, coś pysznego)". Joanna niedawno wzięła ślub. Relację z tego wydarzenia również zamieściła w internecie. "Tydzień temu pierwszy raz obudziłam się jako żona. Gdy zaręczyliśmy się w lipcu, długo myśleliśmy, kiedy wziąć ślub. [...] Już od dawna wiemy, że chcemy spędzić życie razem – tyle, ile go będzie – i zdecydowaliśmy, że nie czekamy już ani dnia więcej. Żadne z nas nie spodziewało się, że w tej symbolicznej chwili, zamiast t y l k o cieszyć się miłością, będziemy bardzo poważnie myśleć o ryzyku utraty i kruchości tego, co mamy. Nie tego, co nas łączy – to jest takie silne, że to doprawdy przywilej doświadczyć takiej miłości – ale tego, co mamy, naszego życia razem, które trzeba łapać mocno w garść, by nie przeciekło nam przez palce" - jeszcze 16 grudnia pisała Asia.

Pogrzeb Joanny Głuszek

Wystawienie ciała nastąpi w domu pogrzebowym LOGIS (Karakule) we wtorek (17 stycznia) w godzinach 17 - 20. Świecka ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę (18 stycznia) o godz. 12 w Karakulach pod Białymstokiem. Pogrążona w smutku rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów i wieńców, a złożenie ofiary na hospicjum.