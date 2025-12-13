Gigantyczny podkop pod polsko-białoruską granicą. 50 cudzoziemców wciąż poszukiwanych

Zuzanna Sekuła
2025-12-13 11:35

Kolejny podkop pod polsko-białoruską granicą. Funkcjonariusze Straży Granicznej w okolicach Narewki ujawnili gigantyczny tunel, którym migranci próbowali przekroczyć granicę państwową. Wielu się udało. Do tej pory zatrzymano 130 ze 180 cudzoziemców.

  • W okolicach Narewki na Podlasiu odkryto kolejny tunel pod granicą polsko-białoruską, służący do nielegalnego przekraczania granicy.
  • Kilkudziesięciometrowy podkop umożliwił przedostanie się ponad 180 cudzoziemcom do Polski, z czego ponad 130 zostało już zatrzymanych.
  • Zatrzymano także dwóch kierowców, którzy mieli transportować migrantów dalej na zachód Europy.

Kolejny podkop pod granicą

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Straż Graniczną, kolejny - już czwarty w tym roku - podkop pod linią polsko-białoruskiej granicy państwowej został ujawniony w okolicach Narewki na Podlasiu. Miał kilkadziesiąt metrów długości i około 1,5 metra wysokości. Wejście znajdowało się około 50 metrów po białoruskiej stronie granicy, ukryte głęboko w lesie. Wyjście natomiast zlokalizowano zaledwie 10 metrów od polskiej zapory granicznej.

"Dzięki systemom elektronicznym funkcjonariusze Straży Granicznej szybko ustalili, że podkopem w krótkim czasie przedostało się do Polski ponad 180 cudzoziemców. W wyniku podjętych natychmiastowo działań ujęto do tej pory ponad 130 osób, trwają poszukiwania pozostałych sprawców nielegalnego przekroczenia granicy" - informuje Straż Graniczna. Wśród zatrzymanych migrantów dominują obywatele Afganistanu i Pakistanu, choć wśród nich znaleźli się także obywatele Indii, Nepalu i Bangladeszu.

Granica polsko-białoruska. Migranci przedostali się przez zaporę. Błyskawiczna reakcja polskich służb

Kierowcy nie unikną kary

W tym samym czasie, gdy trwały działania związane z tunelem, funkcjonariusze Straży Granicznej dokonali zatrzymania dwóch kierowców, którzy przyjechali, by odebrać migrantów. Mieli za zadanie przetransportować cudzoziemców dalej na zachód Europy. Byli to 69-letni mieszkaniec województwa małopolskiego oraz 49-letni obywatel Litwy. 

