Podpalił Wiolę i uciekł. Kobieta nie żyje. "Chciałem tylko żeby była brzydka"

tem kp Konsultacja: jch
2025-12-14 5:15

Znęcał się nad żoną, był chorobliwie zazdrosny, a w końcu uroił sobie jej niewierność. Napędzany wściekłością Tomasz S. (45 l.) wpadł do łazienki, w której kąpała się Wioletta S. (+43 l.). Oblał ją benzyną, podpalił i uciekł. Potwornie poparzona kobieta trafiła szpitala, gdzie zmarła. – Nie chciałem jej zabić. Chciałem tylko, aby była brzydka i nie spotykała się z swoim kochankiem – tłumaczył zabójca podczas procesu.

Do tragedii doszło w 2023 r. Pani Wioletta w rankiem szykowała się do pracy w sklepie w Dolistowie Starym (woj. podlaskie). Poszła do łazienki. Tomasz S. za nią. Doszło do ostrej wymiany zdań. 43-latek poszedł do garażu, chwycił butelkę z benzyną. Wrócił do domu. Żona była naga i siedziała w wannie. Tomasz S. oblał ją benzyną, przyłożył zapalniczkę, podpalił i uciekł.

Oparzenia II i III stopnia. Wioletta zmarła w szpitalu

Przeraźliwy krzyk poparzonej kobiety zaalarmował jej syna, Mateusza (15 l.) i matkę, Helenę D. (75 l.). – W łazience było pełno dymu, ściany okopcone, a córka miała poparzoną szyję i głowę. W wannie pływały jej spalone włosy – opisywała „Super Expressowi” pani Helena. Razem z wnukiem wezwała pogotowie ratunkowe i 43-latka trafiła do specjalistycznego szpitala w Warszawie. Miała oparzenia II i III stopnia 80 proc. powierzchni ciała, poparzone drogi oddechowe, niewydolność wielonarządową. Po tygodniu zmarła.

Polecany artykuł:

Wiesław H. miał zadać byłej żonie Annie 60 ciosów nożem. Tragedia w Biłgoraju
Podpalił żonę żeby była brzydka. Tragedia na Podlasiu

i

Autor: Matuszkiewicz Tomasz / Super Express

Tomasz S. nie pracował, nadużywał alkoholu. Do tego znęcał się nad żoną. W 2015 r. został za to skazany na dwa lata w zawieszeniu. Małżonkowie wciąż mieszkali razem, a brutal dalej wyżywał się na żonie. Do sądu trafił więc kolejny akt oskarżenia, a kobieta zdecydowała się złożyć pozew o rozwód. W Tomaszu S. narastała w nim wściekłość, zarzucał żonie zdrady, wszędzie widział kochanków…

"Chciałem, żeby była brzydka"

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku stanął rok później. Oskarżony o zabójstwo nie był już agresywnym chojrakiem. Skurczył się, ocierał z twarzy łzy. – Nie chciałem zabić żony. Chciałem ją tylko nastraszyć – zapewniał. – Chciałem, żeby była brzydka i przestała się podobać kochankowi – dodawał.

Czytaj też: Nauczycielka Mariola M. zabiła w szkole 11-letniego ucznia. "Zazdrość i chęć odwetu"

Nie przekonał tym sądu, który skazał go za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. - Oskarżony chciał zabić żonę i zrobił to. Wybrał wyjątkowo okrutny sposób. Przez spalenie. Wiedział, że taka śmierć nie następuje natychmiast, ale w okrutnym bólu, po jakimś czasie. Zamierzał przysporzyć żonie cierpień i jej tych cierpień przysporzył – uzasadniała wyrok 25 lat więzienia sędzia Marzanna Roleder. Sąd orzekł też, że o przedterminowe zwolnienie Tomasz S. będzie mógł się ubiegać dopiero po 20 latach.

Sonda
Czy sprawcy zabójstw powinni od razu trafiać za kraty na dożywocie?
Podpalił żonę żeby była brzydka. Tragedia na Podlasiu
15 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODLASKIE