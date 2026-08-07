Śmiertelny wypadek pod Łomżą. Nie żyje kierowca citroëna

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-07 8:37

Tragiczny wypadek na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem. Samochód osobowy zderzył się tam z wozem asenizacyjnym. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia kierowcy citroëna C4 nie udało się uratować.

Strażacy przy kompletnie zniszczonym wraku citroena na trawie. O wypadku pod Łomżą przeczytasz na SE Białystok.
Autor: KM PSP Łomża/ Materiały prasowe

Do zderzenia doszło przed godz. 16 na drodze powiatowej łączącej Jeziorko ze Starym Cydzynem. W wypadku uczestniczyły citroen C4 oraz ciężarowy wóz asenizacyjny.

Kierowca samochodu osobowego po zderzeniu był nieprzytomny i pozostawał uwięziony we wraku. Strażacy wykonali do niego dostęp, a następnie ewakuowali mężczyznę z pojazdu i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Pomimo działań służb kierowca citroena zmarł.

Citroen miał zjechać na przeciwny pas

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do zderzenia mogło dojść po tym, jak citroen zjechał na przeciwległy pas ruchu. Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii będą wyjaśniane w toku dalszego postępowania.

Po wypadku droga powiatowa Cydzyn–Jeziorko została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci.

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