Śmiertelny wypadek pod Łomżą. Nie żyje kierowca citroëna

Do zderzenia doszło przed godz. 16 na drodze powiatowej łączącej Jeziorko ze Starym Cydzynem. W wypadku uczestniczyły citroen C4 oraz ciężarowy wóz asenizacyjny.

Kierowca samochodu osobowego po zderzeniu był nieprzytomny i pozostawał uwięziony we wraku. Strażacy wykonali do niego dostęp, a następnie ewakuowali mężczyznę z pojazdu i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Pomimo działań służb kierowca citroena zmarł.

Citroen miał zjechać na przeciwny pas

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do zderzenia mogło dojść po tym, jak citroen zjechał na przeciwległy pas ruchu. Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii będą wyjaśniane w toku dalszego postępowania.

Po wypadku droga powiatowa Cydzyn–Jeziorko została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci.