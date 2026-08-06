Gwiazdy, muzyka i podlaskie smaki. Supraśl zaprasza na mistrzostwa babki ziemniaczanej

Supraśl stolicą podlaskich specjałów

Światowe Mistrzostwa w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej to impreza w całości dedykowana najbardziej rozpoznawalnym daniom podlaskiej kuchni. Regionalne koła gospodyń wiejskich oraz lokalni restauratorzy przygotują wyjątkowe specjały, trzymając się tradycyjnych przepisów.

Oprócz głównego dania, czyli ziemniaczanej babki i kiszki, na stoiskach nie zabraknie chłodników oraz innych lokalnych potraw. Organizatorzy przewidzieli też kiermasz rękodzieła i liczne konkursy z nagrodami, a przygotowane przez wystawców jedzenie zostanie poddane ocenie przez specjalnie wyselekcjonowane jury.

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Enej, Norbi i inni artyści w supraskim amfiteatrze

Sobotnie święto smaków to nie tylko kulinaria, ale i solidna dawka muzyki. W amfiteatrze zagrają Piękni i Młodzi, Norbi oraz Jorrgus, a zwieńczeniem całej imprezy będzie koncert popularnego zespołu Enej.

Imprezę, organizowaną przez powiat białostocki, poprowadzi starosta Jan Bolesław Perkowski. Zachęca on zarówno mieszkańców, jak i gości spoza regionu do odkrywania unikalnych smaków Podlasia.

Gdzie i kiedy odbędą się Światowe Mistrzostwa w Supraślu 2026?

Kulinarna impreza wystartuje w sobotę, 8 sierpnia, o godzinie 14:00 w supraskim amfiteatrze. Wśród zaplanowanych atrakcji są liczne degustacje, rywalizacje, prezentacje rękodzielników oraz spora dawka muzyki na żywo.