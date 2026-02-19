Samochód uderzył w łosia. Kierowca zginął na miejscu

Wypadek wydarzył się w Janowiczach na trasie Stanisławowo–Wojszki

Samochód osobowy uderzył w łosia

Kierowca jechał sam i zginął na miejscu

Droga po wypadku nadal jest zablokowana

Objazdy prowadzą drogami lokalnymi lub przez Juchnowiec i DK 19

Do tego tragicznego wypadku doszło w czwartek (19.02) około południa w miejscowości Janowicze na trasie Stanisławowo–Wojszki. Samochód osobowy uderzył w łosia. Kierowca zginął na miejscu. Podróżował sam.

Służby ratunkowe i policja pracują na miejscu, zabezpieczając teren oraz prowadząc czynności wyjaśniające okoliczności tragedii. Droga wciąż pozostaje nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez dłuższy czas. - Droga w Janowiczach nadal jest zablokowana i przez najbliższe godziny nadal będzie. Objazd drogami lokalnymi bądź przez Juchnowiec lub DK 19 - przekazała Agnieszka Skwierczyńska z KMP Białystok.

