Samochód uderzył w łosia. Kierowca zginął na miejscu

Jacek Chlewicki
2026-02-19 15:49

Tragiczny wypadek w Janowiczach na trasie Stanisławowo–Wojszki. Samochód osobowy uderzył w łosia, a kierowca, który podróżował sam, zginął na miejscu. Droga po zdarzeniu pozostaje zablokowana.

Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe
Do tego tragicznego wypadku doszło w czwartek (19.02) około południa w miejscowości Janowicze na trasie Stanisławowo–Wojszki. Samochód osobowy uderzył w łosia. Kierowca zginął na miejscu. Podróżował sam.

Służby ratunkowe i policja pracują na miejscu, zabezpieczając teren oraz prowadząc czynności wyjaśniające okoliczności tragedii. Droga wciąż pozostaje nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez dłuższy czas. - Droga w Janowiczach nadal jest zablokowana i przez najbliższe godziny nadal będzie. Objazd drogami lokalnymi bądź przez Juchnowiec lub DK 19 - przekazała Agnieszka Skwierczyńska z KMP Białystok.

