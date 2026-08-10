Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu. Nie żyje motocyklista

Zdarzenie miało miejsce tuż po godzinie zero. Na drodze zderzył się osobowy mercedes z jednośladem. - Wstępne ustalenia wskazują że kierowcą mercedesa na skrzyżowaniu wymusił pierwszeństwo i zderzył się z motocyklistą - poinformował młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Życia kierującego jednośladem nie udało się uratować z powodu odniesionych ran. Śledczy będą teraz bardzo dokładnie badać wszelkie okoliczności tego dramatycznego wypadku.