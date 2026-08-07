Burger King wchodzi do Białegostoku! Zobacz gdzie i kiedy otwarcie lokalu

Przedstawiciele Alfa Centrum za pośrednictwem swoich kanałów społecznościowych oficjalnie ogłosili, że Burger King Polska poszerzy ofertę gastronomiczną ich obiektu. To niezwykle istotne wydarzenie, ponieważ będzie to pierwszy punkt tej marki w Białymstoku oraz w całym województwie podlaskim. Z komunikatu opublikowanego w sieci wynika, że debiut wyczekiwany przez wielu klientów wkrótce stanie się faktem.

Oferta białostockiego oddziału będzie obejmowała sztandarowe propozycje popularnego giganta, czyli klasyczne burgery, chrupiące frytki oraz inne pozycje typowe dla tego segmentu. Nowy lokal ma być idealnym miejscem na szybki posiłek w przerwie od zakupów lub punktem spotkań towarzyskich odwiedzających centrum handlowe.

Darmowe kanapki Whopper z okazji otwarcia Burger Kinga

Data premiery nowej restauracji nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej, a zarządcy Alfa Centrum ograniczyli się do deklaracji, że wydarzy się to niebawem. Z tej okazji popularna sieć przygotowała jednak sporą niespodziankę na dzień otwarcia.

Z okazji debiutu pierwszych stu klientów otrzyma darmowego Whoppera, który uchodzi za najbardziej flagowy produkt w ofercie Burger Kinga. Regulamin tej promocyjnej akcji ma zostać opublikowany przez galerię w późniejszym terminie.

Co ciekawe, w centrum Alfa już za moment zostanie otwarty McDonald's, dziesiąty lokal tej sieci w Białymstoku.

Historia Burger Kinga w Polsce i na świecie

Początki sieci Burger King sięgają 1954 roku. Amerykańska marka zasłynęła głównie dzięki kanapce Whopper, której podstawą jest kotlet wołowy przygotowywany na grillu z żywym ogniem. Aktualnie firma zarządza ponad 19,7 tys. punktów gastronomicznych rozmieszczonych w ponad 120 krajach globu.

Na polskim rynku Burger King funkcjonuje od 1992 roku, systematycznie rozwijając swoją sieć. Do tej pory restauracje pod tym szyldem gościły w największych polskich metropoliach, w tym w stolicy, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi oraz Gdańsku. Wkrótce do tego zacnego grona dołączy również Białystok.