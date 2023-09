Sokółka. Malutkie dzieci chodziły po ulicy. Rodzice kompletnie pijani

Od takich historii włos jeży się na głowie. W niedzielę przed południem po jednej z ulic w Sokółce chodziło małe dziecko. - Była to niespełna 1,5 roczna dziewczynka. Na chodniku przed otwartą bramą posesji stał 3,5-letni chłopiec. Funkcjonariusze zaopiekowali się rodzeństwem i zaprowadzili je na posesję. Tam przebywał 54-letni mężczyzna, a w domu 36-letnia matka dwójki dzieci - informuje oficer prasowy KPP w Bielsku Podlaskim. Małżeństwo było kompletnie pijane. Mieli blisko 2 promile alkoholu w organizmie. - Dzieci trafiły na badania do szpitala, a ich rodzice do policyjnego aresztu, gdzie trzeźwieją - dodaje policjant. Rodzicom grozi do 5 lat więzienia.

Czytaj też: Piękna Daria zrobiła to malutkiej Daisy. 20-latka nie miała wyrzutów sumienia. "Nie przyjadę"

Rodzice znęcali się nad trójką swoich dzieci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.