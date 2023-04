i Autor: Straż Graniczna Straż Graniczna musiała strzelać. Gruzini przyjechali po nielegalnych migrantów

Niebezpiecznie przy granicy

Straż Graniczna musiała strzelać. Gruzini przyjechali po nielegalnych migrantów

vera | PAP 14:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Straż Graniczna po pościgu zatrzymała kierowców czterech samochodów, którzy nie zatrzymali się do kontroli drogowej niedaleko granicy z Białorusią. By zatrzymać jedno z tych aut, padły strzały ostrzegawcze. Okazało się, że zatrzymani to Gruzini, którzy przyjechali po odbiór nielegalnych migrantów.