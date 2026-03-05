Strefa buforowa zostaje na dłużej. Jest decyzja w sprawie Podlasia

Nowe zarządzenie w sprawie granicy z Białorusią. Przedłużenie "zakazu przebywania"

Zakaz wstępu w strefę nadgraniczną został przedłużony o 90 dni, począwszy od 5 marca, czyli od dziś. Ograniczenia obejmują pas graniczny o długości przekraczającej 78 kilometrów. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymanie restrykcji jest konieczne ze względu na ciągłe próby nielegalnego przekraczania granicy. Zasady te obowiązują nieprzerwanie od 13 czerwca 2024 roku i są systematycznie odnawiane. Podstawą prawną obecnej decyzji jest rozporządzenie z 25 lutego 2026 roku, które nie wprowadza zmian w zasięgu terytorialnym strefy. Obostrzenia dotyczą obszaru działania placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze oraz Michałowie.

Szerokość strefy buforowej jest zróżnicowana i na większości odcinka, wynoszącego 59,24 km, sięga 200 metrów od linii granicznej. Sytuacja wygląda inaczej w rejonach cennych przyrodniczo. Na fragmencie o długości 15,26 km, przebiegającym przez rezerwaty, zakaz obowiązuje do około dwóch kilometrów w głąb kraju. Najszerszy pas ochronny, dochodzący do czterech kilometrów, wyznaczono na odcinku 3,79 km. Resort zapewnia, że miejscowości i szlaki turystyczne zostały w miarę możliwości wyłączone z zakazu, aby nie utrudniać życia mieszkańcom i turystom. W uzasadnieniu rozporządzenia wspomina się nie tylko o migrantach, ale też o tym, że przemytnicy wykorzystują balony meteorologiczne do transportu pakunków z nielegalnym tytoniem.