Króliki zamarzły na tarasie. 34-latek nie miał czasu na zajmowanie się zwierzętami

sprawa dotyczy 34-letniego mieszkańca gminy Mały Płock

policja znalazła 7 martwych, zamarzniętych królików

zwierzęta były wcześniej pozostawione bez jedzenia i wody

klatki z królikami wystawiono na taras w czasie mrozu

mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem

grozi mu do 5 lat więzienia

Sprawą zajęli się kryminalni z Kolna. Funkcjonariusze ustalili, że jeden z mieszkańców gminy Mały Płock może dopuszczać się znęcania nad zwierzętami. Policjanci wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii udali się na miejsce. Podczas interwencji znaleziono klatki, w których znajdowało się siedem martwych królików. Zwierzęta były zamarznięte.

Z ustaleń mundurowych wynika, że 34-latek przez dłuższy czas nie zapewniał im dostępu do pożywienia ani wody.

Czytaj też: Krowy stały w odchodach, łańcuchy wrośnięte w skórę. Rolnik oskarżony o znęcanie się nad 22 krowami

Zwierzęta wystawił na mróz

Śledczy ustalili również, że mężczyzna miał wystawić klatki z królikami na taras swojego domu. W niskiej temperaturze zwierzęta zamarzły. Podczas rozmowy z policjantami podejrzany tłumaczył swoje zachowanie brakiem czasu na zajmowanie się zwierzętami.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym na postawienie mu zarzutu.

Czytaj też: Rybi dramat w Białymstoku. Tysiące martwych ryb pod lodem

Grozi mu nawet 5 lat więzienia

34-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.