Basia strasznie cierpiała. 15-latek miał zabić swoją kuzynkę

Małopolskie Archiwum X skierowało akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi L. który jest oskarżony o zabójstwo. Do zbrodni doszło w 2000 roku. Śledczy odnaleźli go w Stanach Zjednoczonych. Po 3-letniej procedurze został on w tym roku sprowadzony w ramach ekstradycji z USA do Polski. Oskarżonemu zarzucono dokonanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz użyciem przemocy wobec ofiary. Ponieważ w czasie popełnienia morderstwa Krzysztof L. był nieletni, grozi mu 25 lat pozbawienia wolności.

Do morderstwa doszło 16 lipca 2000 roku w Surażu (woj. podlaskie). Wówczas 15-letni Krzysztof L. miał zabić ze szczególnym okrucieństwem swoją kuzynkę - stryjenkę Barbarę L.

Prokuratorzy z Archiwum X ustalili, że sprawca był bardzo brutalny. Bił kobietę po twarzy, głowie, szyi i ramionach. Dusił rękami, przyciskał kolanem klatkę piersiową do podłogi. Udusił ofiarę, a chcąc zatrzeć ślady, podpalił dom, w którym doszło do zabójstwa.

Początkowo postępowanie zostało umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy, jednak prokuratorzy z małopolskiego Archiwum X wrócili do sprawy w 2019 roku i już w kolejnym roku zgromadzili materiał dowodowy, który dał podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu Krzysztofowi L. zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

- Władze USA przystąpiły do realizacji wniosku zatrzymując Krzysztofa L. już 8 grudnia 2020 roku i do 2023 roku trwała procedura ekstradycyjna przed sądem w USA - wyjaśniła Prokuratura Krajowa. W czerwcu Krzysztof L. został sprowadzony do Polski.

Potworne zabójstwo pod Sieradzem. Wojciech C. udusił swoją matkę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.