Suwalczanka znalazła pracę online. To była katastrofa. Straciła fortunę

To kolejna historia, w której górą są internetowi oszuści. - Do suwalskich policjantów zgłosiła się mieszkanka naszego miasta, informując, że została oszukana w sieci. Z relacji kobiety wynikało, że w styczniu tego roku szukała pracy przez Internet - informuje oficer prasowy KMP w Suwałkach. Kobieta znalazła ciekawą ofertę: ocenianie produktów online. Mieszkanka Suwałk pod koniec stycznia otrzymała przez internet wiadomość od osoby, która rzekomo miała zajmować się zatrudnieniem. - W korespondencji wyjaśniono mieszkance naszego miasta, że musi zarejestrować konto na platformie, a później będzie miała przydzielane zadania do wykonania. Wynagrodzenie, po dosyć skomplikowanej procedurze, również zostało ustalone. Miało być naliczane procentowo od zysku i wpłacane na konto w kryptowalucie - opisuje działania oszustów oficer prasowy.

Za każdym razem rzekomy pracodawca pisał jej gdzie ma wejść i co robić. Mimo wykonywania zlecanych zadań, kobieta tylko raz otrzymała wypłatę. Suwalczanka, chcąc zarabiać, brała pożyczki w bankach, pożyczała pieniądze od rodziny i znajomych. Kiedy chciała wypłacić zarobione pieniądze okazało się, że musi jeszcze zapłacić podatek, czy zasilić konto. - Kobieta wplątała się w sieć oszustów. Chcąc otrzymać swoją wypłatę i ze strachu, że już tak dużo zainwestowała pożyczonych pieniędzy, wpłacała kolejne kwoty. Dopiero kilka dni temu, kiedy chciała zaciągnąć kolejną pożyczkę uświadomiono jej, że padła ofiarą oszustów - dodaje oficer prasowy. Suwalczanka straciła łącznie 210 tys. złotych.

