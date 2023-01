Suwałki. 24-latka kradła torebki w kościołach. Mówiła, że "była zdesperowana"

W tym miejscu nie ma stalowej zapory. Migranci to wykorzystują. Jest nagranie

W drugiej połowie stycznia policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży torebki damskiej w jednym z suwalskich kościołów. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że uczestniczyła we mszy świętej, poszła do komunii i pozostawiła swoją torebkę na ławce. Po przyjęciu komunii wróciła na miejsce, ale nie zastała tam już torebki. Okazało się, że złodziej zostawił ją w przedsionku, ale bez portfela, w którym znajdowały się pieniądze i dokumenty. Parafia, w której doszło do kradzieży, udostępniła nagranie z tego zdarzenia prosząc o pomoc w identyfikacji złodziejki.

Policjanci zatrzymali 24-latkę

Policjanci ustalili tożsamość podejrzanej na podstawie nagrania z monitoringu. Kilka dni później zatrzymali 24-latkę na ulicy w Suwałkach. Funkcjonariusze ustalili, że to nie jedyna kradzież na koncie suwalczanki. Wyszło na jaw, że w podobny sposób ukradła torebkę damską kilka dni wcześniej w innym kościele.

Zatrzymana tłumaczyła policjantom, że była zdesperowana, bo nie miała pieniędzy na podstawowe potrzeby życiowe. Dlatego ze skradzionych torebek zabierała pieniądze, a całą resztę przedmiotów wyrzucała do przypadkowych śmietników. Łączna wartość strat na szkodę pokrzywdzonych wyniosła ponad 1,2 tys. zł. Podejrzana usłyszała dwa zarzuty kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

