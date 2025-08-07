- Od 1 września 2025 r. w Podlaskiem ruszają nowe klasy o profilu mundurowym
- Program ma przygotować młodzież do służby w Straży Granicznej i Policji
- Zajęcia będą prowadzone przez funkcjonariuszy i obejmą teorię oraz praktykę
- Uczniowie zyskają ułatwioną rekrutację – bez testu wiedzy i z zaliczonym testem sprawności
- Porozumienia podpisano w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
- Nowy profil ruszy w 7 szkołach m.in. w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie i Zambrowie
Dokumenty sygnowali m.in. komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Sławomir Klekotka, przedstawiciele komend powiatowych policji oraz dyrektorzy 7 szkół średnich z różnych części regionu.
Jednolity program nauczania i uproszczona rekrutacja
Nowe oddziały mundurowe będą działać w oparciu o ujednolicony program przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajęcia będą obejmować zarówno praktyczne, jak i teoretyczne przygotowanie do służby w formacjach mundurowych. Będą je prowadzić funkcjonariusze Straży Granicznej i policji.
Absolwenci klas mundurowych zyskają konkretne korzyści rekrutacyjne:
- zwolnienie z testu wiedzy przy rekrutacji do SG,
- zaliczenie testu sprawności fizycznej w ramach zajęć w szkole średniej.
Gdzie ruszą klasy mundurowe?
W odpowiedzi na ministerialny nabór, 10 szkół z woj. podlaskiego złożyło wnioski o utworzenie nowych oddziałów. Siedem z nich spełniło wszystkie wymagania formalne i rozpocznie kształcenie od września 2025 roku:
- XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku,
- IV Liceum Ogólnokształcące w Łomży, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży,
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży,
- III Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie,
- Liceum Ogólnokształcące, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach,
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie,
- Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół im.gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.
Cel: lepsze przygotowanie do służby i więcej kandydatów
Projekt ma na celu nie tylko profesjonalizację edukacji mundurowej, ale także zwiększenie liczby kandydatów do służby w SG i policji. W tym roku Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć jeszcze 119 osób, a limit na cały 2025 rok wynosi 210 miejsc – z możliwością zwiększenia.
Podpisane porozumienia regulują szczegóły współpracy między szkołami a formacjami mundurowymi. Określają m.in. zakres zajęć, zasady organizacji szkoleń oraz obowiązki poszczególnych stron. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mają zyskać realne wsparcie w kształceniu przyszłych funkcjonariuszy.