Od 1 września 2025 r. w Podlaskiem ruszają nowe klasy o profilu mundurowym

Program ma przygotować młodzież do służby w Straży Granicznej i Policji

Zajęcia będą prowadzone przez funkcjonariuszy i obejmą teorię oraz praktykę

Uczniowie zyskają ułatwioną rekrutację – bez testu wiedzy i z zaliczonym testem sprawności

Porozumienia podpisano w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Nowy profil ruszy w 7 szkołach m.in. w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie i Zambrowie

Dokumenty sygnowali m.in. komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Sławomir Klekotka, przedstawiciele komend powiatowych policji oraz dyrektorzy 7 szkół średnich z różnych części regionu.

Jednolity program nauczania i uproszczona rekrutacja

Nowe oddziały mundurowe będą działać w oparciu o ujednolicony program przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajęcia będą obejmować zarówno praktyczne, jak i teoretyczne przygotowanie do służby w formacjach mundurowych. Będą je prowadzić funkcjonariusze Straży Granicznej i policji.

Absolwenci klas mundurowych zyskają konkretne korzyści rekrutacyjne:

zwolnienie z testu wiedzy przy rekrutacji do SG,

zaliczenie testu sprawności fizycznej w ramach zajęć w szkole średniej.

Czytaj też: Policjanci dogonili 44-latka i jego kolegę, którzy uciekali motorowerem

Gdzie ruszą klasy mundurowe?

W odpowiedzi na ministerialny nabór, 10 szkół z woj. podlaskiego złożyło wnioski o utworzenie nowych oddziałów. Siedem z nich spełniło wszystkie wymagania formalne i rozpocznie kształcenie od września 2025 roku:

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku,

IV Liceum Ogólnokształcące w Łomży, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży,

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży,

III Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie,

Liceum Ogólnokształcące, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach,

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie,

Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół im.gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

Cel: lepsze przygotowanie do służby i więcej kandydatów

Projekt ma na celu nie tylko profesjonalizację edukacji mundurowej, ale także zwiększenie liczby kandydatów do służby w SG i policji. W tym roku Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć jeszcze 119 osób, a limit na cały 2025 rok wynosi 210 miejsc – z możliwością zwiększenia.

Zobacz też: Żołnierz postrzelił migranta. Wojsko mówi o "agresywnym zachowaniu" i "niestosowaniu się do poleceń"

Podpisane porozumienia regulują szczegóły współpracy między szkołami a formacjami mundurowymi. Określają m.in. zakres zajęć, zasady organizacji szkoleń oraz obowiązki poszczególnych stron. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mają zyskać realne wsparcie w kształceniu przyszłych funkcjonariuszy.

Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.