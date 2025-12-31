Sylwester w ekstremalnych warunkach. Mróz nawet -17°C

To będzie wyjątkowo mroźna noc sylwestrowa. W nocy z 31 grudnia 2025 na 1 stycznia 2026 słupki rtęci pokażą nawet -17°C. Prognozowane jest duże zachmurzenie, miejscami z przejaśnieniami. Zgodnie z danymi IMiGW opady śniegu nie są przewidywane – krańce północno-wschodnie kraju mają pozostać poza strefą opadów. Brak opadów nie poprawi jednak komfortu przebywania na zewnątrz. Temperatura minimalna spadnie bowiem do -15°C, a lokalnie nawet do -17°C, co oznacza jedną z najzimniejszych nocy tej zimy.

Czytaj też: Zima uderzyła z pełną siłą! Zablokowana droga krajowa. "Nie ruszajcie w podróż" [RELACJA NA ŻYWO 31.12.2025]

Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, jednak przy tak niskiej temperaturze dodatkowo obniży temperaturę odczuwalną. Ciśnienie atmosferyczne w trakcie nocy będzie się obniżać.

Zobacz też: Nowy termin ferii zimowych. Komunikat MEN. To prawdziwa rewolucja