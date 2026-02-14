Adam zginął na służbie. Młodego policjanta przejechał pijany kierowca

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-02-14 10:10

Mija 27 lat od wypadku w Ciechanowcu (woj. podlaskie), w którym zginął sierżant sztabowy Adam Litwa. Młodego policjanta podczas służby potrącił pijany kierowca. Funkcjonariusz zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

i

Autor: policja.pl/pixabay/ Materiały prasowe

Sierżant sztabowy Adam Litwa zginął na służbie

Były Walentynki (14 lutego) 1999 r. Sierż. sztab. Adam Litwa był na służbie. Tego dnia 32-latek patrolował teren miasta Ciechanowiec. W pewnym momencie podjął czynności, by zatrzymać auto do kontroli. Nikt nie spodziewał się, że rutynowe działanie zakończy się tragedią.

Kierowca samochodu był pijany. Nie zatrzymał się na wezwanie, tylko wjechał w funkcjonariusza! Ciężko ranny policjant trafił do szpitala. Niestety, obrażenia były zbyt poważne. Lekarze przegrali walkę o życie 32-latka. Sierż. sztab. Adam Litwa zmarł, pozostawiając pogrążoną w głębokim smutku żonę.

Kim był sierż. sztab. Adam Litwa?

Sierż. sztab. Adam Litwa urodził się w 1967 r. Był policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem (woj. podlaskie). Służbę rozpoczął 1 maja 1991 r. w sekcji ruchu drogowego Komendy Rejonowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. W 1992 r. odbył kurs podstawowy, a w 1994 r. kurs podoficerski policji ruchu drogowego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany za wzorowe wykonywanie obowiązków. Pośmiertnie został awansowany na stopień sierżanta sztabowego i postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Zasługi za Dzielność.

