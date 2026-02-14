Adam zginął na służbie. Młodego policjanta przejechał pijany kierowca

Sierżant sztabowy Adam Litwa zginął na służbie

Były Walentynki (14 lutego) 1999 r. Sierż. sztab. Adam Litwa był na służbie. Tego dnia 32-latek patrolował teren miasta Ciechanowiec. W pewnym momencie podjął czynności, by zatrzymać auto do kontroli. Nikt nie spodziewał się, że rutynowe działanie zakończy się tragedią.

Kierowca samochodu był pijany. Nie zatrzymał się na wezwanie, tylko wjechał w funkcjonariusza! Ciężko ranny policjant trafił do szpitala. Niestety, obrażenia były zbyt poważne. Lekarze przegrali walkę o życie 32-latka. Sierż. sztab. Adam Litwa zmarł, pozostawiając pogrążoną w głębokim smutku żonę.

Kim był sierż. sztab. Adam Litwa?

Sierż. sztab. Adam Litwa urodził się w 1967 r. Był policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem (woj. podlaskie). Służbę rozpoczął 1 maja 1991 r. w sekcji ruchu drogowego Komendy Rejonowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. W 1992 r. odbył kurs podstawowy, a w 1994 r. kurs podoficerski policji ruchu drogowego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany za wzorowe wykonywanie obowiązków. Pośmiertnie został awansowany na stopień sierżanta sztabowego i postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Zasługi za Dzielność.

