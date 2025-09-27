Szokujący przemyt na Podlasiu. Balony meteorologiczne pełne kontrabandy papierosowej

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-09-27 14:32

Straż Graniczna i policja informuje, że przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku i w sąsiadującym z Białymstokiem Kleosinie zlokalizowano w sobotę (27 września) dwa balony meteorologiczne z dołączonymi do nich pakunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy.

  • W Białymstoku i Kleosinie odkryto balony meteorologiczne z przemytem papierosów.
  • Zatrzymano dwie osoby, które miały odebrać nielegalny towar, a prokuratura postawiła im zarzuty.
  • To nie pierwszy raz, kiedy balony są wykorzystywane do przemytu – dowiedz się więcej o tej nietypowej metodzie i skali problemu!

- Przypadków takiego przemytu papierosów w nocy z piątku na sobotę w Podlaskiem było więcej, zatrzymywane są także osoby, które zgłaszają się po odbiór tej kontrabandy - poinformowała w rozmowie z PAP Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

SG poinformowała na razie o zatrzymaniu dwóch Polaków, którzy mieli przy sobie takie pakunki z papierosami. Pogranicznicy nie informują jeszcze gdzie miały miejsce te zatrzymania. - Osoby te dostały już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego - podała krótko Straż Graniczna.

O balonie meteorologicznym, który wylądował przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku poinformował TVN24 pokazując zdjęcie otrzymane na Kontakt24. Informację potwierdziła podlaska policja. Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji powiedziała PAP, że balon miał lokalizator, a w pakunku były papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Nie policzono jeszcze ile papierosów przemycono do Polski w ten sposób.

Straż Graniczna poinformowała natomiast o kolejnym balonie znalezionym w Kleosinie. Szczegółów na razie nie podano.Służby w Podlaskiem wielokrotnie wcześniej znajdowały balony meteorologiczne, które wykorzystywano do przemytu papierosów przez polsko-białoruską granicę. Ewelina Lewkowicz podsumowała PAP, że dotychczas było ponad 90 takich przypadków, a łączna wartość przemyconych w ten sposób papierosów to ok. 2,2 mln zł.

Sonda
Czy kupiłeś kiedyś papierosy pochodzące z przemytu?

BALON METEOROLOGICZNY
STRAŻ GRANICZNA
PODLASIE
PAPIEROSY