Szokujący przemyt na Podlasiu. Balony meteorologiczne pełne kontrabandy papierosowej

W Białymstoku i Kleosinie odkryto balony meteorologiczne z przemytem papierosów.

Zatrzymano dwie osoby, które miały odebrać nielegalny towar, a prokuratura postawiła im zarzuty.

To nie pierwszy raz, kiedy balony są wykorzystywane do przemytu – dowiedz się więcej o tej nietypowej metodzie i skali problemu!

- Przypadków takiego przemytu papierosów w nocy z piątku na sobotę w Podlaskiem było więcej, zatrzymywane są także osoby, które zgłaszają się po odbiór tej kontrabandy - poinformowała w rozmowie z PAP Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

SG poinformowała na razie o zatrzymaniu dwóch Polaków, którzy mieli przy sobie takie pakunki z papierosami. Pogranicznicy nie informują jeszcze gdzie miały miejsce te zatrzymania. - Osoby te dostały już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego - podała krótko Straż Graniczna.

O balonie meteorologicznym, który wylądował przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku poinformował TVN24 pokazując zdjęcie otrzymane na Kontakt24. Informację potwierdziła podlaska policja. Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji powiedziała PAP, że balon miał lokalizator, a w pakunku były papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Nie policzono jeszcze ile papierosów przemycono do Polski w ten sposób.

Straż Graniczna poinformowała natomiast o kolejnym balonie znalezionym w Kleosinie. Szczegółów na razie nie podano.Służby w Podlaskiem wielokrotnie wcześniej znajdowały balony meteorologiczne, które wykorzystywano do przemytu papierosów przez polsko-białoruską granicę. Ewelina Lewkowicz podsumowała PAP, że dotychczas było ponad 90 takich przypadków, a łączna wartość przemyconych w ten sposób papierosów to ok. 2,2 mln zł.

