Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali na granicy polsko-litewskiej ciężarówkę, w której ujawniono duży przemyt papierosów. Kontrabanda warta ponad 435 tys. zł była ukryta w skrzyniach z cebulą. Do zatrzymania doszło w Budzisku, na trasie S61, tuż przy granicy z Litwą. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali do kontroli ciężarówkę przewożącą ładunek cebuli. Za kierownicą pojazdu siedział 44-letni obywatel Azerbejdżanu

Naczepa samochodu została prześwietlona, a transport dokładnie skontrolowany. W podwójnym dnie skrzyń z workami cebuli funkcjonariusze odkryli niemal 26 tys. paczek papierosów pochodzących z Białorusi. Ich szacunkowa wartość rynkowa przekracza 435 tys. zł.

Wobec kierowcy wszczęto postępowanie karne skarbowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 44-latkowi grozi wysoka grzywna lub kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Kontrabanda za 1,5 mln zł ukryta w cebuli. Podlaska KAS udaremniła przemyt papierosów