Kolejna tragedia nad wodą. Z zalewu wyłowiono ciało nastolatka

Do dramatu doszło w poniedziałek nad zalewem w Sokółce. Jak poinformowała podlaska policja, po przeprowadzonej akcji poszukiwawczej z wody wyłowiono ciało 17-letniego chłopca. To już drugi śmiertelny przypadek nad wodą w województwie podlaskim w ciągu kilkunastu godzin. W poniedziałek rano policja otrzymała zgłoszenie o odnalezieniu ciała mężczyzny w zalewie Arkadia w Suwałkach. Na brzegu funkcjonariusze znaleźli plecak oraz ubrania należące najprawdopodobniej do zmarłego.

Od kilku dni niemal cała Polska zmaga się z wysokimi temperaturami. Gorąca pogoda sprawia, że tysiące osób wybierają jeziora, zalewy i rzeki, szukając ochłody. Służby przypominają jednak, że właśnie w czasie upałów dochodzi do największej liczby utonięć i innych niebezpiecznych zdarzeń nad wodą.

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Ratownicy i policjanci podkreślają, że do tragedii często prowadzi chwila nieuwagi, przecenienie własnych umiejętności, kąpiel w niestrzeżonym miejscu lub wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu.