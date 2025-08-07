Piotr Jerzy Izdebski zaginął 14 lipca 2025 roku. Tego dnia mieszkaniec Sokółki wyszedł z domu do chwili obecnej nie powrócił ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Rysopis zaginionego nastolatka: 170 cm wzrostu, szczupła budowa ciała, włosy ciemne z wygolonymi bokami. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie spodenki koloru ciemnego, ciemną bluzę.

- Jeżeli ktokolwiek posiada informacje na temat miejsca pobytu 16-latka bardzo prosimy o kontakt pod numer alarmowy 112 bądź pod numer 47 712 32 12 - informuje sierż. szt. Mateusz Pawłusewicz Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

