Tak dziś wygląda Kevin sam w domu. 43-letni Macaulay Culkin jest ojcem dwóch synów. …

Macaulay Culkin urodził się 26 sierpnia 1980 roku. Miał 10 lat, gdy odgrywał główną rolę w kultowym dziś filmie „Kevin sam w domu”. Po okresie wielkiej popularności młodego aktora, która przypadła na początek lat 90., Macaulay Culkin wycofał się z aktorstwa. Wchodząc w dorosłość zmagał się z uzależnieniem i problemami osobistymi, miał kłopoty z prawem. Zmienił się nie do poznania: zapuścił włosy i zarost. Trudno było wówczas uwierzyć, że to słynny filmowy Kevin McCallister. Od tego czasu życie Macaulaya Culkina bardzo się jednak zmieniło. Od kilku lat jest w związku z aktorką Brendą Song, para wychowuje razem dwóch synów. 43-letni aktor przeszedł także spektakularną metamorfozę. Niedawno można było zobaczyć go publicznie na odsłonięciu gwiazdy w Alei Gwiazd Hollywood. Uśmiechnięty pozował do zdjęć ze swoją rodziną. "Kevin sam w domu" wyrósł na przystojnego, eleganckiego mężczyznę, szczęśliwego partnera i ojca.

"Kevin sam w domu" - gdzie oglądać?

Boże Narodzenie 2023 nie może się obyć bez „Kevina samego w domu”! Jak co roku, kultowy film zostanie wyemitowany na antenie telewizji Polsat w Wigilię, 24 grudnia 2023, o godz. 20. Drugą okazję do obejrzenia filmu widzowie będą mieli dzień później, 25 grudnia 2023, o godz. 16.30.