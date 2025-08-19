Andrzej z Plutycz szuka żony. Będzie wielka potańcówka. Cena za bilet VIP szokuje

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-08-19 14:49

Andrzej Oponiuk z Plutycz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów programu Rolnicy. Podlasie, stanie wkrótce w roli… pana młodego. 22 sierpnia w miejscowości Ciemnoszyje odbędzie się nietypowa impreza pod hasłem „Wesele bez panny młodej”, podczas której Andrzej ma szukać kandydatki na żonę. Organizatorzy właśnie uruchomili sprzedaż biletów, a szczegóły wydarzenia wywołały ogromne emocje.

Andrzej z Plutycz szuka żony. Ruszyła sprzedaż biletów. To nie żart. Ceny zaskakują

Autor: Fokus TV/ Materiały prasowe Andrzej Onopiuk to bohater serialu Rolnicy. Podlasie.

Pomysłodawczynią imprezy jest Justyna Maciorowska, była uczestniczka Rolnicy. Podlasie. W mediach społecznościowych tłumaczyła, że wydarzenie ma pomóc Andrzejowi w znalezieniu partnerki. – Będziemy szukali panny młodej dla Andrzeja. Pomagam mu zorganizować imprezę, w której będzie kawalerem do wzięcia. Panna młoda może przyjdzie, może się znajdzie – zapowiadała Justyna. Sam Andrzej również zdradził, jakie ma wymagania wobec przyszłej wybranki. – Nie po 150 kg, tylko normalne dziewczyny. Nie szuka się Miss Polonii, tylko zwykłej dziewczyny, która pomoże w rolnictwie – mówił. W żartobliwym tonie dodał także, że jeśli kandydatka miałaby już dziecko, to "800+ jest od razu na start".

Program wydarzenia: potańcówka w podlaskim stylu

Impreza rozpocznie się 22 sierpnia 2025 o godz. 16. Wydarzenie ma charakter plenerowej wiejskiej zabawy. W programie przewidziano m.in.:

  • tańce do białego rana przy muzyce na żywo i DJ-u,
  • podlaskie gry weselne,
  • konkursy z nagrodami przygotowanymi przez uczestników programu,
  • wybory kandydatki na „Pannę Młodą” dla Andrzeja,
  • możliwość relaksu w Labiryncie z Konopi i przejścia przez labirynt z kukurydzy,
  • stoiska gastronomiczne z lokalnymi specjałami (sękacz, kiszka ziemniaczana, kaszanka, kiełbasa z grilla),
  • punkt z pamiątkami i gadżetami.

Ruszyła sprzedaż biletów. Ceny mogą zaskoczyć

Organizatorzy ogłosili start sprzedaży biletów. Wejściówki można kupić w internecie lub bezpośrednio na miejscu w dniu wydarzenia.

Ceny biletów:

  • 59 zł – bilet normalny,
  • 100 zł – bilet VIP.

Imprezę poprowadzi DJ, a całość odbędzie się w Ciemnoszyjach koło Grajewa, na terenie labiryntu należącego do Justyny i Łukasza Maciorowskich.

