Andrzej z Plutycz szuka żony. Będzie wielka potańcówka. Cena za bilet VIP szokuje

Pomysłodawczynią imprezy jest Justyna Maciorowska, była uczestniczka Rolnicy. Podlasie. W mediach społecznościowych tłumaczyła, że wydarzenie ma pomóc Andrzejowi w znalezieniu partnerki. – Będziemy szukali panny młodej dla Andrzeja. Pomagam mu zorganizować imprezę, w której będzie kawalerem do wzięcia. Panna młoda może przyjdzie, może się znajdzie – zapowiadała Justyna. Sam Andrzej również zdradził, jakie ma wymagania wobec przyszłej wybranki. – Nie po 150 kg, tylko normalne dziewczyny. Nie szuka się Miss Polonii, tylko zwykłej dziewczyny, która pomoże w rolnictwie – mówił. W żartobliwym tonie dodał także, że jeśli kandydatka miałaby już dziecko, to "800+ jest od razu na start".

Program wydarzenia: potańcówka w podlaskim stylu

Impreza rozpocznie się 22 sierpnia 2025 o godz. 16. Wydarzenie ma charakter plenerowej wiejskiej zabawy. W programie przewidziano m.in.:

tańce do białego rana przy muzyce na żywo i DJ-u,

podlaskie gry weselne,

konkursy z nagrodami przygotowanymi przez uczestników programu,

wybory kandydatki na „Pannę Młodą” dla Andrzeja,

możliwość relaksu w Labiryncie z Konopi i przejścia przez labirynt z kukurydzy,

stoiska gastronomiczne z lokalnymi specjałami (sękacz, kiszka ziemniaczana, kaszanka, kiełbasa z grilla),

punkt z pamiątkami i gadżetami.

Ruszyła sprzedaż biletów. Ceny mogą zaskoczyć

Organizatorzy ogłosili start sprzedaży biletów. Wejściówki można kupić w internecie lub bezpośrednio na miejscu w dniu wydarzenia.

Ceny biletów:

59 zł – bilet normalny,

100 zł – bilet VIP.

Imprezę poprowadzi DJ, a całość odbędzie się w Ciemnoszyjach koło Grajewa, na terenie labiryntu należącego do Justyny i Łukasza Maciorowskich.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz: Inny dom, inne podwórko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.