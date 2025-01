Emilia Korolczuk z Rolnicy. Podlasie pokazała za dużo? Fani komentują. "Coraz młodsza jak Ibisz"

WOŚP 2025 w Białymstoku: Koncert, wydarzenia towarzyszące, darmowe atrakcje. Zobacz, co wydarzy się w niedzielę

Seria włamań do domów i biur w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim. Policja zatrzymała podejrzanych

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk z Laszek koło Zabłudowa (woj. podlaskie) dała się poznać fanom serialu Rolnicy. Podlasie jako niezwykle zaradna, przedsiębiorcza, a jednocześnie posiadająca wielkie serce kobieta. Emilia Korolczuk od lat występuje w serialu o rolnikach Podlasia. Wspólnie z córką Laurą, partnerem Karolem, mamą Jolą i babcią Heleną prowadzi gospodarstwo, na którym żyje mnóstwo zwierząt na czele z kozami. 38-latka zajmuje się też profesjonalnym wyrobem serów z koziego mleka. Ostatnio kobieta pokazała fanom dwa zdjęcia, które dzieli 8 lat różnicy. - 8 lat różnicy między zdjęciami, to samo miejsce, ta sama ja, tylko koźlątka się zmieniają - podsumowała pani rolnik. Różnica jest doprawdy niewielka, co potwierdzają widzowie serialu. Oto kilka komentarzy: "8 lat różnicy, ale serce to samo", "nic się nie zmieniło. Jedno i drugie piękne", "super wyglądasz nic się nie zmieniłaś". Szczególnie zabawnie wygląda ten komentarz: "8 lat różnicy i coraz młodsza jak Ibisz". Opisywane zdjęcia znajdziecie poniżej.

Czytaj też: Będzie nowy dworzec kolejowy na Podlasiu. Są pieniądze z budżetu państwa

Obecnie trwa emisja 7. sezonu serialu dokumentalnego Rolnicy. Podlasie. Format w każdą niedzielę przyciąga rzesze widzów przed telewizory. Bohaterami produkcji Fokus TV są rolnicy z woj. podlaskiego. Widzowie mogą oglądać ich podczas codziennych obowiązków, a także mają szansę przekonać się, jak wygląda prawdziwe życie na wsi. Program wypromował takie gwiazdy jak Gienek i Andrzej z Plutycz, Agnieszka i Jarek z Bronowa oraz Maciej z Kundzicz. Niedawno z produkcją pożegnali się inni bohaterowie: Justyna i Łukasz rezygnują z udziału w serialu "Rolnicy. Podlasie"

Autor:

Rolnicy. Podlasie. Wielkie liczenie kóz w Laszkach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.