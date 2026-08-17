Te amerykańskie seriale królowały w Polsce w latach 90. AI wskazuje lidera

W latach dziewięćdziesiątych polskie stacje telewizyjne zostały zdominowane przez amerykańskie hity, gromadzące przed ekranami miliony osób z różnych grup wiekowych. Poprosiłem model sztucznej inteligencji (ChatGPT) o wytypowanie najlepszego serialu emitowanego w naszym kraju w tamtym okresie.

Tajemnica Laury Palmer na piątym miejscu

Zestawienie otwiera „Miasteczko Twin Peaks”, które na polskich ekranach zadebiutowało w 1991 roku. Widzowie z wypiekami na twarzy śledzili próbę rozwiązania zagadki morderstwa Laury Palmer. Dzieło Marka Frosta i Davida Lyncha stanowiło niezwykłą mieszankę wątków kryminalnych, surrealistycznych wizji, horroru i specyficznego poczucia humoru.

Kolejne miejsce w rankingu zajął „Ostry dyżur”, medyczny dramat osadzony w realiach chicagowskiego szpitala. Wartkie tempo akcji na sali ratunkowej przeplatało się z osobistymi perypetiami lekarzy i pielęgniarek. Ta właśnie produkcja otworzyła drzwi do wielkiej kariery wielu znakomitym artystom, z których najbardziej znany to George Clooney.

Najniższy stopień podium przypadł serialowi „Beverly Hills, 90210”. Przygody rodzeństwa Walshów (Brandona i Brendy) oraz ich szkolnych przyjaciół stanowiły dla polskich widzów fascynujące okno na styl życia młodzieży z USA. Tytuł ten miał ogromny wpływ na panujące trendy w modzie i zyskał miano czołowego hitu młodzieżowego dekady.

Na drugim miejscu uplasowało się Z Archiwum X. Agenci FBI, Dana Scully i Fox Mulder, tropili w nim niewyjaśnione zjawiska, ślady kosmitów oraz wielkie konspiracje na szczeblu rządowym. Mroczny i tajemniczy klimat sprawił, że serial ten szybko zyskał w naszym kraju miano produkcji kultowej.

Zwycięzca rankingu AI: „Przyjaciele”

Złoty medal w tym zestawieniu wędruje do „Przyjaciół”. Telewizyjna premiera tego tytułu miała miejsce w 1994 roku. Przezabawne sytuacje z codziennego życia grupy znajomych z Nowego Jorku zjednały sobie serca milionów fanów. Początkowo w Polsce perypetie paczki przyjaciół emitowano na kanale Canal+, skąd wkrótce trafiły do innych stacji telewizyjnych.