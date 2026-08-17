BMW uderzyło w drzewo i dachowało. Kierowca nie żyje. Tragedia na DK 16

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (16/17 sierpnia) na drodze krajowej nr 16. W miejscowości Przewięź (trasa Augustów–Sejny) krótko po godzinie 1 osoba kierująca autem marki BMW z nieznanych na ten moment przyczyn opuściła pas ruchu na prostym odcinku drogi. Samochód uderzył z impetem w przydrożne drzewa, po czym dachował.

Służby ratunkowe, które dotarły na miejsce, nie mogły już nic zrobić. Osoba siedząca za kierownicą poniosła śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

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Działania straży pożarnej w Przewięzi trwały do wczesnych godzin porannych

Do akcji ratunkowej wysłano m.in. strażaków ochotników z OSP Augustów-Lipowiec. Ich praca na miejscu tragedii zajęła kilka godzin. Druhowie przekazali w komunikacie, że działania na trasie Augustów – Sejny prowadzono aż do świtu, a do godziny 6:00 kierowcy musieli liczyć się z ruchem wahadłowym.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.