Znaleźli buty i spodnie. Alarm nad zalewem w Suwałkach

Zgłoszenie o pozostawionej odzieży policja otrzymała w niedzielę, 16 sierpnia. Buty i spodnie znajdowały się na brzegu zalewu Arkadia w Suwałkach. W związku z podejrzeniem, że ktoś mógł znaleźć się w wodzie, rozpoczęto przeszukiwanie akwenu.

Akcja trwała do późnych godzin wieczornych. Została zakończona około godz. 22.30. Mimo prowadzonych działań nikogo nie odnaleziono.

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Policja przekazała, że poszukiwania mają zostać wznowione w poniedziałek, 17 sierpnia. Na razie nie wiadomo, do kogo należą rzeczy znalezione na brzegu ani w jakich okolicznościach zostały tam pozostawione.

Od 1 kwietnia w całej Polsce utonęło 175 osób. Pięć takich przypadków odnotowano w województwie podlaskim.