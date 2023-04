Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zrobił to koncertowo. Dom zachwyca po remoncie. Znalezienie dziewczyny to tylko kwestia czasu?

Święconka 2023. Tego nie wkładaj do koszyczka wielkanocnego

Święconka 2023 już w Wielką Sobotę, 8 kwietnia. Elementem Wielkanocy 2023 jest wspólne spożywanie pokarmów ze święconki. Ważne jest, by przed przygotowaniem koszyczka wielkanocnego dokładnie sprawdzić, co należy włożyć do święconki. Niektóre produkty, choć popularne i reklamowane w gazetkach ze znanych marketów, takich jak Lidl, w ogóle nie powinny znaleźć się w święconce. Do koszyczka wielkanocnego nie należy wkładać na przykład:

wódki (lub innych alkoholi)

czekoladowych zajączków i innych czekoladowych zwierzątek, w tym jednorożca z Lidla, który był hitem internetu (które są symbolem świeckim, w koszyczku powinien się za to znaleźć baranek - symbol religijny)

pluszowych maskotek

Ostrzegamy: tego nie wkładaj do koszyczka ze święconką! Trzeba pamiętać, że święconka ma charakter religijny, a nie świecki i tylko wybrane pokarmy mogą się w niej znaleźć.

Co włożyć do święconki 2023?

Należy pamiętać, że produkty, które trafiają do koszyczka wielkanocnego nie są przypadkowe. Każdy z nich ma swoje symboliczne znaczenie.