To najdłuższe imię żeńskie w Polsce. Często pojawia się w rodzinach królewskich i arystokratycznych

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2025-10-18 14:10

W polskim rejestrze PESEL znajduje się ponad 15 tysięcy różnych imion żeńskich, od najpopularniejszych, takich jak Anna czy Katarzyna, po zupełnie unikalne i egzotyczne. Wśród nich ukrywa się jedno, które wyróżnia się długością i brzmieniem. Imię składające się aż z 21 znaków nosi w Polsce zaledwie pięć kobiet. O jakie imię chodzi? Szczegóły w artykule.

Najdłuższe imię żeńskie w Polsce ma aż 21 znaków! Nosi je tylko 5 kobiet

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Najdłuższym zarejestrowanym w Polsce imieniem jest imię... Maria de las Mercedes. Pochodzi z języka hiszpańskiego i dosłownie oznacza „Maria od Łask” lub „Maria Miłosierdzia”. W kulturze katolickiej odnosi się do Matki Bożej Miłosierdzia (Virgen de las Mercedes) – patronki miłości, miłosierdzia i wolności. To imię jest popularne w krajach hiszpańskojęzycznych, zwłaszcza w Hiszpanii, na Kubie i w Dominikanie. Często pojawia się w rodzinach królewskich i arystokratycznych — nosiły je m.in. królowa Maria de las Mercedes z Orleanu (żona Alfonsa XII) oraz Maria de las Mercedes de Borbón, księżna Segowii.

Czytaj też: Ten znak zodiaku to szczęście w życiu, miłości i pracy. Przyciąga dobre rzeczy

W tamtej tradycji imiona złożone, zawierające odniesienia do Matki Bożej, są wyrazem wiary i szacunku religijnego — np. María del Carmen, María de los Ángeles, czy właśnie María de las Mercedes.

Jak to imię trafiło do Polski?

W Polsce imię Maria de las Mercedes jest prawdziwą rzadkością. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z rejestru PESEL, w naszym kraju nosi je zaledwie pięć kobiet. Najczęściej są to osoby pochodzenia hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego, które osiedliły się w Polsce albo dzieci urodzone w związkach mieszanych. W polskim kontekście takie imię wzbudza ciekawość — wyróżnia się długością, rytmem i elegancją. Dla urzędników to nie lada wyzwanie, bo mieści się ledwo w rubrykach urzędowych dokumentów, a w formularzach elektronicznych często wymaga skrócenia.

Czytaj też: Wybrano najpiękniejsze imię dla psa. Dobrze brzmi w wielu językach. Jest popularne wśród Polek

Dla porównania — oto najpopularniejsze imiona żeńskie w rejestrze PESEL:

  • Anna – ponad 1 milion wystąpień
  • Katarzyna – ponad 600 tysięcy
  • Maria – ponad 570 tysięcy
  • Małgorzata – ponad 570 tysięcy
  • Agnieszka – ponad 540 tysięcy

W zestawieniu widać wyraźnie, że tradycyjne, krótkie imiona dominują w Polsce od dekad. Dlatego imię tak długie jak Maria de las Mercedes to prawdziwa ciekawostka i językowy unikat.

AI wybrała najpiękniejsze imiona w Polsce:

Najpiękniejsze imiona męskie w Polsce według AI
10 zdjęć
Maja Bohosiewicz wystąpiła z córką. To dlatego dała jej na imię Leonia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMIONA KOBIET
IMIONA