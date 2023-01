To największa inwestycja kolejowa w Podlaskiem. Kiedy będzie gotowa Rail Baltica?

Rolnicy. Podlasie. Incydent w domu Gienka z Plutycz. "Ciekawe, kto będzie finansował to"

Modernizacja tej linii to największa realizowana obecnie w Podlaskiem inwestycja kolejowa. - Na przełomie stycznia i lutego (2023) dostępny będzie drugi tor na odcinku Kietlanka – Czyżew. Pociągi pojadą nowym torem między Białymstokiem, a Łapami. W kolejnych miesiącach będą oddawane do użytku nowe perony i wiadukty - podały w komunikacie PKP PLK.

W tym roku otwarcie przystanku kolejowego Białystok Zielone Wzgórza

W połowie 2023 r. będzie oddany do użytku przystanek kolejowy Białystok Zielone Wzgórza. W drugim półroczu gotowe będą mosty nad Narwią w Uhowie. Większość prac na odcinku Czyżew – Białystok zakończy się w 2023 r., na 2024 r. zaplanowano kontynuację robót na dwóch największych stacjach – Łapy i Białystok. - Zaawansowane są prace w Czyżewie i Szepietowie. Widać roboty w Raciborach, Łapach i Białymstoku. Budowana jest stacja w Baciutach oraz nowy przystanek Białystok Zielone Wzgórza. W ostatnim roku wykonano większość prac na stacjach w Czyżewie i Szepietowie. Dla podróżnych są dostępne nowe perony. Dyżurni ruchu z nowych nastawni z komputerowymi urządzeniami nadzorują ruch pociągów. Wykonawca kończy przejścia podziemne - poinformował w komunikacie Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK.

Stacja Białystok w budowie

Zaczęły się prace na stacji w Łapach, gdzie będą zbudowane dwa wiadukty i cztery przejścia podziemne, kontynuowane są prace na stacji Białystok przy przebudowie nowego peronu, przejścia podziemnego. - Pozytywne zmiany związane z modernizacją linii Rail Baltica to nowe możliwości prowadzenia ruchu pociągów. Od września do Czyżewa dojeżdżają z Warszawy pociągi regionalne. Od stycznia 2023 r. wróciły pierwsze składy regionalne z Białegostoku. Do pociągów można wsiadać z nowych peronów na przystankach Kity i Dąbrowa – Łazy. Ruch pociągów prowadzony jest po dwóch nowych torach na 28-kilometrowym odcinku Czyżew – Racibory - podsumowało prace na Rail Baltica PKP PLK.

