Trwają prace na podlaskim odcinku Rail Baltica. PKP pokazało zdjęcia

Prace nad modernizacją linii Rail Baltica idą w Podlaskiem pełną parą. W Białymstoku największe roboty trwają przy dworcu PKP. Budowane jest tam przejście podziemne. Tunel będzie wyposażony w ruchome schody oraz windy. Widać już zarys pierwszego nowego peronu (zobaczcie zdjęcia). Przebudowywany jest też układ torowy – wymienionych zostanie 55 km torów i zamontowane 144 rozjazdy. Roboty trwają też na stacji Zielone Wzgórze. Zaplanowany układ peronów umożliwi podróże w kierunku Warszawy oraz Ełku i Bielska Podlaskiego. Z przejścia podziemnego na perony będą prowadzić zadaszone schody i pochylnie. Zobaczcie zdjęcia tego miejsca, zanim rozpoczęto budowę nowego przystanku.

Rail Baltica. Kiedy zakończenie inwestycji?

- Roboty na podlaskim odcinku Rail Baltica prowadzone są przy maksymalnie możliwym ruchu pociągów. Na ponad 70 km odcinku od Czyżewa do Białegostoku budowane są nowe tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. Lepszy dostęp do kolei i wygodę podróżnych zapewni przebudowa 6 stacji i 12 przystanków. Ponadto efektem modernizacji będą szybsze podróże, wzrost bezpieczeństwa, a także sprawniejszy przewóz towarów - informuje Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość całej inwestycji to prawie 3,4 mld zł. Zakończenie prac planowane jest na 2023 r., stacji Łapy i Białystok na 2024 roku.