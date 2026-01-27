To żeńskie imię nosi w Polsce 49 mężczyzn. Dane z rejestru PESEL zaskakują

Imię Maria od lat uznawane jest w Polsce za jednoznacznie żeńskie. Dane z rejestru PESEL pokazują jednak, że występuje ono także wśród mężczyzn. Choć dotyczy to niewielkiej grupy osób, skala zjawiska może zaskakiwać. Z oficjalnego wykazu imion męskich osób żyjących w Polsce wynika, że imię Maria jako pierwsze imię nosi obecnie 49 mężczyzn. Dane obejmują wyłącznie osoby żyjące i nie uwzględniają przypadków, w których imię to pojawia się na dalszym miejscu.

Skąd Maria u mężczyzn?

W polskiej tradycji imię Maria było przez lata silnie związane z religią i kultem maryjnym. Jak wyjaśnia Poradnia Językowa PWN, w przypadku mężczyzn chodziło przede wszystkim o drugie imię, a nie imię pierwsze. „Nadawanie drugiego imienia Maria mężczyznom było formą oddania hołdu Maryi i wyrazem duchowej więzi z nią. Uważano, że imię to może przynieść błogosławieństwo i opiekę Maryi nad osobą, która je nosi. Zwyczaj ten zapoczątkowali w XV w. Włosi.” - czytamy na stronie PWN.

Choć wypowiedź odnosi się do drugiego imienia, dane z rejestru PESEL pokazują, że w części przypadków Maria funkcjonuje dziś także jako imię pierwsze nadane mężczyznom, co pozostaje rzadkością na tle całej populacji.

Nie tylko Maria. Inne żeńskie imiona wśród mężczyzn

Zestawienie PESEL wskazuje, że Maria jest zdecydowanie najczęściej występującym żeńskim imieniem wśród mężczyzn. Inne przypadki zdarzają się sporadycznie:

Anna – 11 mężczyzn

Emilia – 8 mężczyzn

Julia – 8 mężczyzn

Alicja – 5 mężczyzn

Zofia – 5 mężczyzn

Każde z tych imion pojawia się jednak wielokrotnie rzadziej niż Maria.

Co obejmują dane?

Przytoczone liczby dotyczą imion pierwszych wpisanych w rejestrze PESEL i obejmują wyłącznie osoby żyjące. Nie uwzględniają imion drugich ani osób zmarłych. Choć mężczyźni noszący imię Maria stanowią w Polsce statystyczny margines, dane pokazują, że nawet imiona postrzegane jako jednoznacznie żeńskie mogą pojawiać się w oficjalnych rejestrach w nieoczywistym kontekście.